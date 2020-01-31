Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kendilerine destek ziyaretleriyle sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kendilerine destek ziyaretleriyle sürüyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinden gelen arasında din adamları ve muhtarların da bulunduğu grup, HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'da evlatlarına kavuşmak için 151 gündür nöbet tutan aileleri ziyaret etti.

Grup adına bir konuşma yapan Mehmet Feyzi Güner, ailelere destek olmak için ziyarette bulunduklarını belirterek, "İnşallah Rabb'im tez zamanda onları evlatlarına kavuştursun, kimseyi evlat acısıyla sınamasın." dedi.

Öte yandan, Damla Ekspresi kapsamında kentte bulunan gönüllüler ile onların anneleri aileleri bugün de ziyaret etti.

"Anneler perişan, babalar harap oldu"

Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemini sürdüren baba Emin Arslan, evlatları için başlattıkları nöbeti devam ettirdiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Yılmayacağız, sonuna kadar buradayız. HDP bizden ne istiyor? Bizi perişan etti, ciğerlerimizi yaktı. HDP/ PKK birdir, millet artık duysun. Çocuklarımızı bıraksınlar, anneler perişan, babalar harap oldu. Yeter artık, sabrımız bir yere kadar. Çocuklarımızdan ne istiyorsunuz? Çocuklarımızı almadan buradan bir yere gitmiyoruz."

Anne Yıldız Ballı da eylemlerinin 151'inci gününde olduklarına işaret ederek, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz, almadan gitmeyeceğiz. HDP olmazsa evlatlar gitmez. Teröristler dağdan inip evlatları götürmez. Evladımızı doğru kapıda bekliyoruz. Biz artık dayanamıyoruz, evlatlarımızı versinler." ifadesini kullandı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:53 Kaynak: AA
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