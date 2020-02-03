Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - DİYARBAKIR - Son Dakika

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinden görüntüler

Anne Esmer Koç ile röportaj

Baba Şevket Bingöl ile röportaj Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Esmer Koç:

"Kızımı istiyorum. HDP bütün çocuklarımızı getirsin"

Baba Şevket Bingöl:

"Çocuklarımızı onlardan almadan gitmiyoruz. 154 yıl da geçse burada beklemeye devam edeceğiz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 154'üncü gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişini sürdüren anneler, bir yandan da Elazığ'daki depremzedeler için atkı, bere, çorap ve eldiven örüyor.

Annelerden Esmer Koç, yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katıldığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Kızına kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini dile getiren Koç, Zübeyde Koç'un engelli ve hasta olduğunu belirtti.

Koç, kızını dağa kaçıranlar hakkında şikayetçi olduğunu anlatarak, "4 kişi şuan cezaevinde. Bunlara en ağır cezayı versinler. Kızıma sesleniyorum, eğer beni duyuyorsa kaçsın, devletimize sığınsın, askerlerimize teslim olsun. Artık dayanamıyorum. 154 yıl geçse de buradan gitmeyeceğim. Kızımı istiyorum. HDP bütün çocuklarımızı getirsin. Dağdaki gençlere sesleniyorum, gelin, devletimize teslim olun. Artık yeter, anne ve babalarınız ölmenizi istemiyor. HDP ve PKK ölmenizi istiyor." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemi yaptığını aktararak, çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek, "PKK gelip çocukları kandırıp, götüremez, onlara HDP veriyor. Bunu kabul etmiyoruz. Çocuklarımız niye ölüyor? Gelsinler Türk bayrağı uğruna ölsünler. Çocuklarımızı onlardan almadan gitmiyoruz. 154 yıl da geçse burada beklemeye devam edeceğiz." dedi.

Bingöl, eylemdeki bütün ailelerin tek isteğinin çocukları olduğunu vurguladı.

Bingöl, çocukları için eylemi yaptıklarını ifade ederek, "HDP'nin yaptığını dünyada kimse yapmamıştır. HDP milletvekilleri çocukların üzerinden rant yapıyor, Kürtlere zarar veriyor. Şimdiye kadar HDP Kürtlere ne yapmış?" sözlerine yer verdi.