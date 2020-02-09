Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 159'uncu gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Güzide Demir, 16 yaşında HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Aziz için eyleme katıldığını söyledi.

Evlatlarını almadan HDP önünden ayrılmayacaklarını vurgulayan anne Demir, "160 gündür buradayız, 160 sene de geçse burada kalacağız. Oğlumu çok özledim, keşke onu görüp, koklasaydım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Çocuğumun kokusunu özledim. Her gün ağlıyorum, üzüntüden tansiyonum yükseliyor. Evimizde huzur yok. Her günüm ağlamakla geçiyor." diye konuştu.

Evladına çağrıda bulunan Demir, "Aziz oğlum, gel devlete teslim ol. Senin yerin dağ değil, sıcak yuvan olan evindir. Dağda durma, bütün arkadaşlarına söyle, gelin teslim olun. Hepiniz gelin." ifadesini kullandı.

"Her gün ailelere katılım oluyor"

Baba Salih Gökçe de HDP'den oğlunu istediğini belirterek, "160 sene de geçse buradan kalkmam. Burada kar da olsa, fırtına da olsa kalkmayacağım. HDP çocuklarımızı bize teslim etmeden buradan kalkmayacağız. Her gün ailelere katılım oluyor. Eminim binlerce kişi buraya gelecek." dedi.