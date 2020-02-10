Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 161'inci gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşmak istediklerini söyledi.

"Evlatlarımızı almadan buradan gitmek yok." diyen Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canımı ortaya koydum, canımdan vazgeçtim, evladımın peşinden koştum. Beni çocuklarımla tehdit ettiler. 'Çocuklarını öldüreceğiz, kaleminiz kırıldı' diye tehdit aldık. HDP'liler bizi tehdit etti. Kimseden korkmuyorum, buradayım. Kimseye pabuç bırakmam. Evladımı aramaya çıktıysam, onu almadan buradan gitmem."

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve ailesine kavuşanların kendileri için umut olduğuna işaret eden Bingöl, "İnşallah hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı ile görüştüklerini dile getiren Bingöl, "Allah onları başımızdan eksik etmesin. Rabb'im onların yar ve yardımcısı olsun. Önce Allah'a sonra devlete güveniyoruz." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Anne Songül Altıntaş da 5 yıl önce kaçırılan oğluna büyük özlem duyduğunu belirtti.

Oğluna hasret kaldığını aktaran Altıntaş, "Siz Kürtlere zulüm ediyorsunuz. Zorluklarla büyüttüm, onlar alıp çocuğumu götürdüler. Oğlumu çok özledim. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan bu çadırın dışına adım atmıyorum." diye konuştu.

Anne Sebiha Balta da Zazaca yaptığı konuşmada, çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdi.

"Çocuğum için burada oturuyorum. Çocuklarımızı götürüp, bize darbe vuruyorlar. Sonuna kadar oturmaya devam edeceğiz. Bu zalimler çocuklarımızı götürdü." ifadelerini kullanan Balta, 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını, büyük sıkıntılarla büyüttüğü oğluna kavuşmak istediğini kaydetti.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket
5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:21:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]