Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 165'inci gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, kızı Fadime için katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdürdüğünü söyledi.

"Yavrularımızın suçu ne? Çocuklarımızın elleri kalem tutuyordu. Yavrularımız için buradayız, onları almadan buradan gitmeyiz." diyen Levent, evlatlarını çok özlediklerini aktardı.

Levent, eyleme katılan aile sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Bize bu eziyeti niye çektiriyorlar? Tek isteğimiz yavrularımız. Bazı çocuklar gelmeye başladı. İnşallah bizim yavrularımız da gelir, biz de mutlu oluruz. Mutlu günleri bekliyoruz." dedi.

"Oğlum gel, devletine teslim ol"

Sekine Kartal da Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu için oturma eylemine katıldığını belirtip, "HDP oğlumu götürdü. Çocuğumuzu onlardan istiyoruz." ifadelerini kullandı.

6 yıldır çocuğundan haber alamadığını dile getiren Kartal, huzurlarının kalmadığını aktardı.

Oğlu için mücadele verdiğini anlatan Kartal, şöyle konuştu:

"Annelerin ve evlatların ellerini birbirinden ayırıyorlar. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Büyük sıkıntılarla büyüttüğüm oğlumu aldılar. Oğlum gel, devletine teslim ol, evine kavuş. Allah bu devleti daim kılsın."

Baba Ekrem Gökkuş ise oğlunun 5 yıl önce 12 yaşındayken kaçırıldığını vurgulayarak şunları söyled:

"Çocuğumu HDP'den istiyorum. Bütün evlatları HDP götürmüş. Çocukların yeri mağaralar değil anne ve babalarının yanıdır. Burada hepimizin derdi bir. Hepimiz evlatlarımız için buraya geldik. 50 sene de olsa burada kalacağız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kartal, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li vekilin "Silahlı Kürt muhalefeti" sözleri meclisi karıştırdı
Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:14:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]