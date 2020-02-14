Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 165'inci gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, kızı Fadime için katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdürdüğünü söyledi.

"Yavrularımızın suçu ne? Çocuklarımızın elleri kalem tutuyordu. Yavrularımız için buradayız, onları almadan buradan gitmeyiz." diyen Levent, evlatlarını çok özlediklerini aktardı.

Levent, eyleme katılan aile sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Bize bu eziyeti niye çektiriyorlar? Tek isteğimiz yavrularımız. Bazı çocuklar gelmeye başladı. İnşallah bizim yavrularımız da gelir, biz de mutlu oluruz. Mutlu günleri bekliyoruz." dedi.

"Oğlum gel, devletine teslim ol"

Sekine Kartal da Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu için oturma eylemine katıldığını belirtip, "HDP oğlumu götürdü. Çocuğumuzu onlardan istiyoruz." ifadelerini kullandı.

6 yıldır çocuğundan haber alamadığını dile getiren Kartal, huzurlarının kalmadığını aktardı.

Oğlu için mücadele verdiğini anlatan Kartal, şöyle konuştu:

"Annelerin ve evlatların ellerini birbirinden ayırıyorlar. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Büyük sıkıntılarla büyüttüğüm oğlumu aldılar. Oğlum gel, devletine teslim ol, evine kavuş. Allah bu devleti daim kılsın."

Baba Ekrem Gökkuş ise oğlunun 5 yıl önce 12 yaşındayken kaçırıldığını vurgulayarak şunları söyled:

"Çocuğumu HDP'den istiyorum. Bütün evlatları HDP götürmüş. Çocukların yeri mağaralar değil anne ve babalarının yanıdır. Burada hepimizin derdi bir. Hepimiz evlatlarımız için buraya geldik. 50 sene de olsa burada kalacağız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz."