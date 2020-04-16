Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 227. gününe girdi. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. "Onlarda biraz vicdan, merhamet varsa oğlumu verirler." diyen Övünç, "Yaşımız geçmiş, rahatsızız. Oğlumu bana versinler. Oğlumu kandırıp götürdüler. Bu çocuklardan ne istiyorlar? Annelerin babaların gözü yaşlı. Oğlum arkadaşlarını al gel. Askere teslim ol." ifadelerini kullandı. Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemine katılan baba Emin Arslan, evladının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini öne sürdü. Arslan, "Oğlum silah zoruyla kaçırıldı. O günden bugüne bir haber alamadık. Hastalığa rağmen burada HDP'ye karşı direniyoruz. Çocuğumuzu almadan bir yere gitmiyoruz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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