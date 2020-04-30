Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi 241'inci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan anne Solmaz Övünç, çocuğuna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirtti. "Kürtler kimsenin yüreğini yakmaz ama onlar (HDP) yüreğimizi yaktı." diyen? Övünç, şunları söyledi:

"Ramazan ayındayız onlarda (HDP) hiç mi Allah korkusu yok? Onlar Adem'in çocukları olsaydı bizi böyle gözü yaşlı bırakmazdı. Oğlumuzu getirsinler. Oğlum Baran eğer duyuyorsan gel adalete, askerimize teslim ol. Oğlum orası senin yerin değil. Baban hasta ölecek ve seni görmeyecek, gel bu hasret bitsin. Kokunu özledim yavrum gel."

- "Oğlumuzu getirsinler"

Oğlu Fatih için oturma eylemine katılan baba Abdullah Demir de eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı. Demir, ramazan da dahi eylemlerini sürdürdüklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bunlar (HDP) Kürtlerin milletvekili olamaz. Bunlar da Allah korkusu yok. Eğer bunlar Kürt milletvekilleriyse gelsinler derdimizi dinlesinler. Bunlar Kandil'e çalışıyorlar, çocuklarımız üzerinde rant yapıyorlar. Bunlar 13-14 yaşındaki kız çocuğuna silah veriyor. Bunlar Kürt temsilcisi değiller."