Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi 246. gününe girdi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemi yapan anne Aydan Arslan, "Kızımı istiyorum. Kim benim Anneler Günü'mü kutlayacak?" dedi.

Evladının HDP tarafından kaçırılıp dağa gönderildiğini belirten Arslan, "Ciğerimi yaktılar. Hepimiz evlatlarımızı arıyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz." diye konuştu.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ da evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini anlattı.

"HDP çocuklarımızı nasıl götürdüyse öyle getirsin. Hiçbir şey istemiyoruz onlardan, sadece çocuklarımızı istiyoruz." ifadelerini kullanan Küçükdağ, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Küçükdağ, "Devletimiz gibisi yok." dedi.