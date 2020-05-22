Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 263. gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, evladı yanında bulunmadığı için mutlu olamadığını söyledi.

Bayramda acılarının katlanarak arttığını ifade eden Küçükdağ, "Bizim bayramımız seyranımız yok. Bayramlık alamıyoruz. Evladımız ne zaman gelirse o zaman bizim bayramımızdır. Oğlumun fotoğrafına, montuna sarılarak kokluyorum. Benim ne günahım var, bu acıyı bize çektiriyorlar. Onlarda biraz Allah korkusu biraz vicdan olsa çocuklarımızı verirler." dedi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını anlatan Küçükdağ, "Evladımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 500 sene de geçse evladımızı istiyoruz. Evladımızı alınca sevinçle evimize gideriz. Evladımız olmadan ev bize zindan." ifadelerini kullandı.

Oğluna seslenen Küçükdağ, şöyle konuştu:

"Oğlum beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan gel, askere, devlete teslim ol. 11 bayramı sensiz geçiriyorum, gücüm kalmadı. Sürekli gözümün önündesin. İnşallah bir gün kapıyı çalıp 'Ben geldim.' dersin. Teslim olanlar anne ve babalarının yanında. Sen de gel."

"Evlat acısı çok zor"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlat nöbetine çocuklarına kavuşana kadar devam edeceklerini belirtti.

Çocuklarına kavuşmak istediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"HDP milletvekilleri bizi görmezden geliyor. Ön kapıdan girip arka kapıdan kaçıp gidiyorlar. Hani Kürtleri temsil ediyordunuz? 5 yıldır çocuklarımızdan hiç haber almıyoruz. Sizde hiç mi vicdan yok? Gerçekten Kürtleri temsil ediyorsanız gelin yanımıza, terör örgütünden çocuklarımızı siz de isteyin.

Çocuklarımızın yolunu bayramda da evimizde gözleyeceğiz. Bayramdan sonra tüm aileler olarak tekrar burada eylemimize devam edeceğiz. Evlatlarını HDP'den almadan hiçbir aile buradan bir yere gitmiyor. Hepimiz bunda kararlıyız."

Aydın, 5 yıldır bayramda acı yaşadıklarını dile getirerek, "Herkes bayram için çocuklarına bir şeyler aldı. Biz buruk izledik. Evlat acısı çok zor. Şu an burada olsalardı dünyanın en mutlu insanı biz olurduk. HDP, bize bu mutluluğu yaşatmıyor. Bize eziyet çektiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı         
19:07
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 21:43:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]