Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 287'nci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek eylem yapan anne Zümrüt Salim, çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini söyledi.

"Oğlumu HDP'liler dağa gönderdi. Oğlumu HDP'den istiyorum." ifadelerini kullanan Salim, şöyle konuştu:

"Oğlumu nasıl dağa göndermişler ise öyle de geri getirsinler. Evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum Hamza beni görüyorsan, duyuyorsan, gel seni bekliyorum. Ölene kadar seni bekleyeceğim. Gel devlete teslim ol oğlum."

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, "Kızım, İstanbul'dan HDP Diyarbakır il binasına getirildi ve buradan terör örgütüne teslim edildi." dedi.

Kızının kalem tutan eline silah verdiklerini dile getiren Mutlu, "Kızım devletine teslim ol. 13 kişi ailelerinin yanına geldi. Kızım, seni o kadar özledim ki anlatamıyorum. Sözün bittiği yerdeyim." şeklinde konuştu.