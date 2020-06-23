Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 295. gününe girdi.

Oturma eyleminde yer alan annelerden Ayten Elhaman, 3 yıldır haber alamadığı oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını söyledi.

"HDP'nin yalanlarına inanmayın. HDP, PKK birdir." diyen Elhaman, şöyle konuştu:

"Annelere çağrım, gelsinler, hiç kimseden korkmasınlar. Devletimiz arkamızda. Gelin evlatlarınızı arayın. HDP'nin yalanlarına inanmasınlar. HDP çocukları kaçırıp dağlara götürüyor. Kendi çocuklarını götürsünler. Ellerini evlatlarımızdan çeksinler. Yüz yıl da bin yıl da geçse evladımı almadan buradan gitmeyeceğim."

3 yıldır çok acı çektiğini anlatan Elhaman, "Bütün anneler yavrularına kavuşsun artık. Evlat acısı çok büyük bir acı. Yemek yaparken, su içerken bile aklımızda." dedi.

Evladına teslim olma çağrısında bulunan Elhaman, "Oğlum seni kandırdılar, götürdüler. Sen kendi öz iradenle orada değilsin. Kaç, gel. Devletimizin şefkatli ellerine sığın. Arkadaşların geldi, sen de gel, bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Aydın Dağtekin de oğlu Sedat için katıldığı eylemi sürdüreceğini belirterek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. 295 gündür buradayız, sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Bir oğlunun daha olduğunu ve birkaç ay sonra askere gideceğini vurgulayan Dağtekin, "Sedat oğlum. Kardeşin vatani görevini yapacak. Gel beraber, huzurlu olalım. Devlete, polise, askere teslim ol." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:23 Kaynak: AA

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