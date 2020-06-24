Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 296. gününe girdi.

6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, bir oğlunun da terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü belirtti.

"HDP ve PKK bir oldu oğlumu dağa kaçırdı." diyen Çiftçi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ara verdiği eylemine yeniden başladığını söyledi.

Çiftçi, "Çocuklarımızı buraya getirmeden, bize teslim etmeden buradan gitmeyeceğiz. Yaz, kış, hastalık bilmiyoruz. Onlar çocuğumu getirmeden buradan gitmeyeceğim. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle inşallah tüm anneler evladına kavuşacak." dedi.

Baba Ömer Tokay da 296 gündür evlat mücadelesi verdiklerini ifade etti.

Milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapan Tokay, "Gelin bir ve beraber olalım çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Ey Avrupa Parlamentosu neredesiniz? PKK'ya, YPG'ye destek vereceğinize gelin bize destek verin. Anneler yaklaşık 10 aydır burada. Neden gelip yardımcı olmuyorsunuz? Oğlum gel askere teslim ol. Kurban bayramı yaklaştı, gel bayramı birlikte yaşayalım." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

20:43 Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 16:16 Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:55 Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 08:16 Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 21:09:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]