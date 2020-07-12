Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 314. gününe girdi.

Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için katıldığı oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

"Kızımın elini kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırdılar. Kızımı kaçıranlar belidir HDP'liler, hepsi cezaevinde" diyen Sancar, şunları belirtti:

"Şeyma annen kurban beni görüyorsan, duyuyorsan korkma onlardan çık gel. Onlar sizi kandırıyorlar. Kurban Bayramı geldi artık dayanacak gücümüz kalmadı. Senin kokunu özledik, artık sana sarılmak istiyorum. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil, sizi kandırıyorlar. Kurban Bayramı yaklaştı. Sensiz bu bayramı geçirmek istemiyorum, gel kızım artık bu hasretlik bitsin."

"Çocuklarımızın kanı üzerinde rant sağlıyorlar"

Oğlu Tuncay Bİngöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl de eylemine sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

HPD'lilerin 314 gündür kendilerine açıklama yapmadığını işaret eden Bingöl, "Çünkü bunlar Kürtlerin kanı üzerinde rant elde ediyorlar. Kürtlerin çocuklarının bir işe sahip olmasını ve okumasını istemiyorlar. Onları hep dağa götürerek, ölüme terk etmek istiyorlar. Çocuklarımızın kanı üzerinde rant sağlıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
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