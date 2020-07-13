Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 315'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Zümrüt Salim, çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini söyledi.


"Oğlumu HDP'liler dağa gönderdi. Oğlumu HDP'den istiyorum. Sonuna kadar oğlumun peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullanan Salim, evladına, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Salim, "Oğlum oralar senin yerin değil. Sen hafız olmak için Kur'an-ı Kerim kursuna gidiyordun. Kurban Bayramı yaklaşıyor, dön, gel." dedi.

"İnşallah bu çadırda herkes o mutlu günü yaşayacak"

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu ifade ederek, çocuğuna kavuşmadan eylemi bitirmeyeceğini aktardı.

Demir, eylemlerine kararlıkla devam ettiklerini anlatarak, çocukların aileleriyle buluşmasından duydukları mutluluğu belirtti.

"İnşallah Allah'ın izniyle bu çadırda bulunan herkes o mutlu günü yaşayacak." ifadesini kullanan Demir, ailelerin çocuklarını istemekten çekinmemesi gerektiğini kaydetti.

Demir, "Bunlarda (HDP ve PKK) vicdan merhamet olsaydı, 12 yaşındaki kızı dağa götürüp, eline silah vermezdi. Kaçırılan çocuklar genelde 13-17 yaş aralığında. İnsanlık bu mu, adalet bu mu?" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:37 Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:16 Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı 17:57 Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:58 Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
18:16
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
17:57
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı
16:58
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 18:58:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]