Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 316'ncı gününe girdi.

6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, diğer oğlunun da terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğünü söyledi.

"Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler." diyen Çiftçi, çadırda yaz, kış, yağmur ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen eylemi sürdürdüklerini belirtti.

Çiftçi, tek istediklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu aktaran Çiftçi, "Oğlum Roşat dön, yeter artık bu acı. Bu acıyı bize çektirme. İki acı yaşıyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Devlet seni bize teslim eder. Seni alıp evimize gideriz." dedi.

Oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl de eylemine sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

"316 gündür buradayız"

Evladına kavuşana kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Bingöl, "316 gündür buradayız HDP'den şu ana kadar bize bir açıklama gelmedi. Çünkü HDP milletvekileri biliyor ki bu suçu onlar işlemiştir. O cesaret yok onlarda, gelip bize bir açıklama yapamıyorlar." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin devletin kararlılığı sayesinde bertaraf edildiğini anlatan Bingöl, şunları söyledi:

"Devletimiz nasıl (FETÖ'yü) yerle bir ettiyse Allah'ın izniyle bu PKK'yı da yerle bir edeceğiz. Bu ülkeyi bu vatanı kimse bölemez. Bu bayrağa kimse el uzatamaz. Uzatan elleri elbirliğiyle kıracağız. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez hepimiz bu vatanın çocuklarıyız. Hepimiz bu vatan için öleceğiz. Canımız feda olsun bu vatana."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi 11:29 Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
14:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:53:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]