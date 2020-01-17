Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kar altında devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kar altında devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kar altında devam ediyor

6 saat önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin geçen yıl 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, 137'nci gününde kar yağışına rağmen devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kar altında devam ediyor, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin geçen yıl 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, 137'nci gününde kar yağışına rağmen devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde yer alan annelerden Esmer Koç, yaptığı açıklamada, kar yağışına rağmen eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Çocuklarını istediklerini belirten Koç, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz çünkü HDP, PKK aynıdır. Çocuklarımızı versinler, biz buradan gideriz. 5 metre kar da yağsa buradayız, gitmiyoruz. Çocuklarımız için buradayız, onları almadan gitmiyoruz." diye konuştu.

Anne Emine Kaya da Kürtçe açıklamasında eyleme başladıklarında havaların sıcak olduğunu şimdi ise kar yağdığını dile getirdi.

Kaya, "Oğlumu almadan gitmem. Biz sıcağı da kışı da gördük. Üstümüze kar yağıyor. HDP, oğlumu PKK'nın eline verdi. Oğlumu HDP'den istiyorum. Bütün çocuklar gelsin istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Necibe Çiftçi de yazın başladıkları eylemlerine kışın da devam ettiklerini kaydetti.

Çiftçi, "Kar yağıyor, içimize ateş düşmüş. Ne kar yağışını ne de yazı biliyoruz. Evlatlarımızı almadan gitmiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımızı alıp öyle gideriz." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl, eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Çocuklarımızı getirsinler. Kar yağıyor, Allah'tan korksunlar. Kar da yağsa fırtına da kopsa gitmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Çocuklarını almadan hiçbir aile kalkıp gitmeyecek. Eyleme yazın sıcağında başladık, bugün kış." görüşünü paylaştı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
HDP'li Kubilay, Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:06:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kar altında devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]