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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

25.12.2021 14:02
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 845. gününde devam ediyor.

Kızı Şeyma için Van'dan gelerek eylem yapan anne Nazlı Sancar, evlatları için başlattıkları nöbeti sürdürdüklerini, tüm Türkiye'nin kendilerine destek, anne ve babaların gözyaşına ortak olmasını istedi.

Sancar, "Herkes HDP ve PKK'nın iç yüzünü görsün. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz, boyun eğmiyoruz, durmayacağız. Evlatlarımızı almadan geri adım atmayacağız, hepimiz de kararlıyız. HDP ve PKK'ya 'Artık yeter' diyoruz." dedi.

Oturma eylemine 27 Aralık'ta 250. ailenin katılmasını beklediklerini ve "Teröre Geçit Yok" yürüyüşü düzenleyeceklerini belirten Sancar, bütün Türkiye'yi, şehit yakınlarını, gazileri ve sivil toplum kuruluşlarını yürüyüşlerine destek çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın da yapacakları yürüyüşe tüm Türkiye'den destek beklediklerini belirtti.

"HDP artık feryadımızı duysun, bu HDP'de hiç mi vicdan yok?" diyen Aydın, devletin çocukları için büyük bir mücadele verdiğini aktardı.

Aydın şöyle devam etti:

"Mağdur Kürt anne ve babaları neden görmemezlikten geliyorlar. HDP'ye destek veren insanlar, biraz elinizi vicdanınıza koyun, neden bize destek vermiyorsunuz? Artık herkes anne ve babaların feryadını duysun. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. HDP'yi de artık vicdana davet ediyoruz."

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika


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