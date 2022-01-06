Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika

Halk neden sokağa indi, ülke neden yangın yeri? İşte Kazakistan'da olup bitenin özeti

Pakistan anlaşmayı iptal etti! ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi 1,5 milyar dolardan etti

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 857'nci gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, 3 yıldır çocukları için eylemlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Tek dertlerinin evlatları olduğunu ifade eden Üçdağ, "Evladımızı istiyoruz. Almadan da gitmeyiz. Yaz kış demeden oğlum için buradayım. Hiç bir zaman oğlumun peşini de bırakmadım." dedi.

Oğlunu çok özlediğini dile getiren Üçdağ, şöyle konuştu:

"Aklıma her düştüğünde içim paramparça oluyor. Ona sarılmak, doya doya koklamak, dünya gözüyle görmek istiyorum. Diğer aileler gibi oğluma kavuşmayı arzuluyorum. Oğlum, sen de annen kadar mücadele et. Onlardan ayrıl, gel."

7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için Hatay'dan gelerek eylem yapan Ekrem Artık da evladına kavuşmak istediğini söyledi.

"HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldü ve PKK'ya teslim edildi" diyen Artık, "Hangi hakla çocuklarımızı götürüyorlar. Bu kadar anayı ağlatmaya ne hakları var. Nerede insan hakları neden bizi görmüyorlar. Biz çocuğumuzu HDP'den istiyoruz" sözlerini kaydetti.

Oğluna da seslenen baba Artık, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.