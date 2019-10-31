Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 'klip' oldu
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 'klip' oldu

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 'klip' oldu

6 saat önce

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan 55 ailenin evlat nöbeti, klip haline getirildi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan 55 ailenin evlat nöbeti, klip haline getirildi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi, Türkiye ve dünya gündeminde olmaya devam ediyor. İlk gün 3 aile ile başlayan ve ikinci ayına 55 aile ile girilen eylem, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çekilen görüntülerle klip haline getirildi. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel öğelerinin de yer verildiği klipte, eyleme katılan kadınların Türkçe ve Kürtçe konuşmaları yer alıyor. Klipte konuşan annelerin ortak dileği bir an önce, teröristler tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak.

(İHA)

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 'klip' oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan: Elbette ki Meclis'te olmaya devam edeceğiz HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Açıklaması Son dakika: Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 'klip' oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]