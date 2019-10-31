Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 'klip' oldu

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan 55 ailenin evlat nöbeti, klip haline getirildi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi, Türkiye ve dünya gündeminde olmaya devam ediyor. İlk gün 3 aile ile başlayan ve ikinci ayına 55 aile ile girilen eylem, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çekilen görüntülerle klip haline getirildi. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel öğelerinin de yer verildiği klipte, eyleme katılan kadınların Türkçe ve Kürtçe konuşmaları yer alıyor. Klipte konuşan annelerin ortak dileği bir an önce, teröristler tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak.