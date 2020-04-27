Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti ramazanda da devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 238'inci gününe girdi.

Aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile ramazanda da bekleyişini sürdürüyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan anne Solmaz Övünç, yaptığı açıklamada, çocuğuna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

"Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Baran, oğlum neredeysen gel, adalete teslim ol. Oğlum orası senin yerin değil." diyen Övünç, "HDP çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyor, ölüme götürüyor. Oğlum sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel, dayanacak gücüm kalmadı artık. Gözyaşım kurudu. Baban bir hastalığa yakalanmış. Babanın yanına gel. Sen, babanı anneni çok seviyordun. Okul okuyordun, seni kandırdılar. Gel oğlum, adalete teslim ol." diye konuştu.

"Çocuklarımızı istiyoruz"

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise oğlunun 11 ay önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti.



Evladına kavuşmak için oturma eylemi yaptığını dile getiren Begdaş, "238 gündür buradayız. 11 aydır bu kapının (HDP) yanından ayrılmadım. Oğlumu buradan götürdüler. İçimizdeki bu acı anlatılmaz. Bu evlat acısıdır. Burada çocuklarımızı istiyoruz, kimseden bir şey istemiyoruz." dedi.

Begdaş, ramazanda da eylemlerini sürdürdüklerine işaret ederek, "Herkesi vicdana davet ediyorum. Yeter artık, dayanamıyoruz. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum, sesini bile duymadık şimdiye kadar. Evimiz yıkıldı, başkasının evi yıkılmasın. Herkes çocuğuna sahip çıksın." ifadelerini kullandı.