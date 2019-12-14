Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 103'üncü gününe girdi.

Anne Türkan Mutlu, kızı Ceylan Tekin için katıldığı oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

"Hayatımızı çaldılar, evladımı elimden aldılar. HDP'nin kapısı önünde niye oturduğumuzu soruyorlar. İspatım olmasaydı niye burada oturayım ki? Başka yer olsaydı oraya da gider elimden geleni yapardım." diyen Mutlu, 6 yıldır kızını aradığını belirtti.

Kızı için Avrupa'ya, Suriye'ye gittiğini dile getiren Mutlu, "Çocuğumun, televizyonda Kobani'de olduğunu gördüm. Perişan haldeydi. Evladımı elimden alma hakkını kimseye vermiyorum. Evladımı istiyorum." diye konuştu.

Mutlu, 103 gündür eylemlerini sürdürdüklerini, 103 yıl da olsa davalarından vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer'in gelmesinin kendilerini de umutlandırdığını anlatan Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah biz kazanacağız. İnşallah evladımı o tuzaktan çıkaracağım. Onu alıp evime götüreceğim. Kızım Ceylan, bu yoldan dön. Bu yol boş bir yol. Sana kızgın değilim. Gel kızım, dön, hiçbirimiz sana kızgın değiliz. Devlete teslim ol. Cafer geldi, devlet hiçbir şey yapmadı. Şimdi ailesinin yanında, evinde, sağlıklı. Gel korkma. O fırsatı Allah sana versin."

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden gelen Bedirhan Çur da oğlu Vahit için eyleme katıldığını belirterek, "Oğlum, Vahit, durma gel, kaç gel." dedi.

Oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu dile getiren Çur, şunları kaydetti:

"Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP 'Bu ailelerin çocuklarını verin' dese çocuklarımızı verirler, 'verme' dese vermezler. Sorumlu HDP'dir. Oğlum nasıl götürüldü bilmiyorum. Çobandı, ilaç mı verdiler, iğne mi vurdular, bilmiyorum. Çocuğumu almadan eylemden vazgeçmeyeceğim. Ben gidersem eşim gelecek. Eşim eve dönerse ben yine gelip eylemi devam ettireceğim. Durmak yok. Öleceksem burada öleceğim. Evladımı almadan bir yere gitmeyeceğim."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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