Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

19 dakika önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 157'inci gününe girdi.

Oturma eyleminde yer alan anne Cemile Erdoğan, yaptığı açıklamada, henüz 16 yaşındayken 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlunun o dönem lise öğrencisi olduğunu söyledi.

Oğlunun HDP tarafından dağa gönderildiğini belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Oğlum sağ mı ölü mü? Onu da bilmiyoruz. 157 gündür burada bekliyoruz. 157 sene de olsa burada bekleyeceğiz. Oğlum gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. 2 gün önce bir aile daha çocuğuna kavuştu. İnşallah hepimizin çocuğu da gelir. İnşallah hepimiz çocuklarımıza kavuşuruz. Çocuklar hiç korkmayın, evinize gelin."

Ordu'dan oturma eylemine katılan anne Latife Ödümlü de aslen Siirtli olduğunu belirterek, üniversite öğrencisi oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını anlattı.

Oğlunun HDP binasından dağa götürüldüğüne işaret eden Ödümlü, "Oğlum sesimi duyuyorsan gel. Sen gelmeyinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Çocuklar ailelerine kavuştuğunda çok mutlu oldum. Ben de çocuğuma kavuşmak istiyorum. Bütün ailelerin çocukları gelsin. Kar da kış da olsa gitmeyeceğim. Oğlum sen benim halimi biliyorsun, hastayım gel." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığ felaketi şehitleri memleketlerine uğurlandı
Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş Çin'de yeni doğan bebekte corona virüsü tespit edildi Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı

Son Dakika Haberleri
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor
09:46 Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 13:51:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]