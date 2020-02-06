Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 157'inci gününe girdi.

Oturma eyleminde yer alan anne Cemile Erdoğan, yaptığı açıklamada, henüz 16 yaşındayken 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlunun o dönem lise öğrencisi olduğunu söyledi.

Oğlunun HDP tarafından dağa gönderildiğini belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Oğlum sağ mı ölü mü? Onu da bilmiyoruz. 157 gündür burada bekliyoruz. 157 sene de olsa burada bekleyeceğiz. Oğlum gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. 2 gün önce bir aile daha çocuğuna kavuştu. İnşallah hepimizin çocuğu da gelir. İnşallah hepimiz çocuklarımıza kavuşuruz. Çocuklar hiç korkmayın, evinize gelin."

Ordu'dan oturma eylemine katılan anne Latife Ödümlü de aslen Siirtli olduğunu belirterek, üniversite öğrencisi oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını anlattı.

Oğlunun HDP binasından dağa götürüldüğüne işaret eden Ödümlü, "Oğlum sesimi duyuyorsan gel. Sen gelmeyinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Çocuklar ailelerine kavuştuğunda çok mutlu oldum. Ben de çocuğuma kavuşmak istiyorum. Bütün ailelerin çocukları gelsin. Kar da kış da olsa gitmeyeceğim. Oğlum sen benim halimi biliyorsun, hastayım gel." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:55 Kaynak: AA
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