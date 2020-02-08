Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 159'uncu gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Fatma Akkuş yaptığı açıklamada, 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını belirtti.

Eyleme katılan ailelerin evlatlarını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını vurgulayan Akkuş, anne ve babaların kararlı olduğunu aktardı.

Akkuş, "Ömrüm yettiğince burada oturmaya devam edeceğim. Gitmiyorum, kızımı istiyorum. Kızımı HDP götürdü. HDP temsilcimiz değil, bunlar Kürt temsilcileri değil, onlar PKK yandaşlarıdır. Onlar Kürtleri öldürüyor, dağa çıkartıyor. Çocuklarımızı istiyoruz. Bize yaptıkları zulüm yeter." dedi.

"Çocuğumu istiyorum"

Annelerden Sadiye Özbey ise kaçırılan oğlunun 5 yıldır yolunu gözlediğini anlattı.

Çocukları için diğer annelerle başlattıkları eylemi sürdürdüklerini ve çocuklarının dönmesini istediklerini belirten Özbey, "159 gündür buradayız. 159 yıl da geçse çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. PKK, çocuğumu versin. Çocuğumdan ne istiyor? Oğlum, bir karıncayı incitmezdi. Canımı, ciğerimi aldılar. Canımdan can aldılar. Kuzumu istiyorum, onu özledim. Çocuğumu istiyorum." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Akkuş, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:55 Kaynak: AA
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