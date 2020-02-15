Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 166'ncı gününe girdi.

Soğuk havaya ve kara rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Vahide Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 2 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Özlem için eyleme katıldığını söyledi.

HDP önünde oturmaya değil evladını almak için diğer çocuklarını da geride bırakarak geldiğini kaydeden Çiftçi, kızı Özlem'in dönmesini istediğini belirtti.

Vahide Çiftçi, "Kızım dağda soğukta aç kalıyor. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Teslim olanlar oldu, sen de gel. Senin elinde kalem olmasını, okumanı istedim. Elinde silah olsun istemedim. Senin için buradayım." diye konuştu.

Oğlu Erkan için oturma eyleminde yer alan baba Fahrettin Akkuş da evlatları için verdikleri mücadelenin 166'ncı gününde olduklarını aktardı.

Kar ve yağmurun yüreklerindeki ateşi söndüremediğini dile getiren Akkuş, "Artık soğuk bize tesir etmiyor. Evlatlarımızın acısından dolayı ne soğuk, ne yağmur ne de kar tesir eder. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz." dedi.

Oturma eylemi süresince bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğunu da anımsatan baba Akkuş, oğlu Erkan'a da dönmesi için çağrıda bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı
60 liralık antifrizden kaçan sürücüler, 7 bin liralık masraftan kaçamadı Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:33:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]