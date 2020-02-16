Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, devam ediyor.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 167'nci gününe girdi.

"Annelerin gözyaşları dursun yeter"

Soğuk havaya ve kara rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşmak istediklerini söyledi.

HDP il binası önünde 167 gündür çocuklarını beklediklerini belirten Bingöl, "Bütün aileler kararlı, evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı artık geri versinler. Artık dağa çocukları götürmesinler. Bu kan, annelerin gözyaşları dursun." diye konuştu.

HDP ve PKK'ya tepkisini dile getiren Bingöl, "Bu annelerin ahı yanlarına kar kalmayacak. PKK bu annelerin gözyaşlarında boğulacak. Kendi çocukları kuş tüyü yataklarında yatıyor, bizimkiler dağda soğukta yatıyor. İnşallah onlar gözyaşlarımızda boğulacaklar. Bu annelerin gözyaşı boşa gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bingöl, güvenlik güçlerine teslim olması için evladına çağrıda bulunarak, "5 yıldır psikolojim bozuldu, uyuyamıyorum." dedi.

"Evladım gelirse içim ısınır"

Anne Songül Altıntaş ise oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını anlattı.

Eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Altıntaş, şunları kaydetti:

"PKK çözülmeye başladı, inşallah sonu gelecek. Bazı annelerin evladı geldi, bizim de gelecek inşallah. Evladımız gelecek, biz de onların bitişini zevkle seyredeceğiz. Allah hakkımızı bu PKK'ya bırakmasın. İki cihanda elimiz onların yakalarında olacak. Burada üzerimize kar yağıyor ama bizim içimiz daha beter buz tutmuş. Evladım gelirse içim ısınır."