Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 182'nci gününe girdi.


Gün boyu bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, evlatları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"182 gündür bekleyişimizi sürdürüyoruz fakat Kürtler üzerinden siyaset yapan HDP yetkilileri bizi görmezden geliyor." diyen Üçdağ, evlat hasreti çektiklerini dile getirdi.

Beş yıldır görmediği oğlunu çok özlediğini ifade eden Üçdağ, "Oğlum o hainlerin elinden bir fırsatını bulup kaç, gel. Beş yıldır senden haber alamıyorum. Sana damatlık giydirmek istiyorum, kefen değil." diye konuştu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oğlu Roşat Çifçi için gelen Necibe Çifçi de oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini belirtti.

Oğlunun beş yıl önce dağa kaçırıldığını anlatan Çifçi, evladına, teslim olması çağrısında bulundu.

Çifçi, "Oğlum kaç, gel, askerimize yetiş. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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