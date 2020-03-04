Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 184'üncü gününe girdi.

Anne Emine Kaya, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşana kadar oturma eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Kaya, oğluna özlem duyduğunu dile getirerek, "Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum 5 yıldır PKK'nın elinde. Niye bırakmıyorsunuz? Çok acı çekiyorum, oğlum da acı çekiyor. Gecem gündüzüm yok. Sadece oğlumu istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. PKK ve HDP artık oğlumu bıraksın." ifadelerini kullandı.

Van'dan oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç de oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyken kaçırıldığını belirtti.

5 yıldır oğlundan haber almadığını belirten Erdinç, "HDP'den başkası bu işi yapmaz. Oğlumu almadan buradan gitmem. Şu ana kadar herhangi bir iletişim sağlayamadık. Oğlum senin yerin orası değil. Senin yerin devletinin yanıdır. Gel devletine, anne ve babana kavuş." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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