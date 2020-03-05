Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 185'nci gününe girdi.

Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için katıldığı oturma eylemini sürdüren anne Nazlı Sancar, "HDP önünde evlat mücadelesi veriyoruz. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Beni görüp duyuyorsan dön gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

Bazı ailelerin evlatlarına kavuşma sevincine şahit olduklarını aktaran Sancar, "11 evlat geldi ailelerine kavuştu. Kızım, arkadaşlarınızla birbirinizin elini tutun siz de çıkın gelin. Onlar sevindiler siz de bizi sevindirin yeter artık dayanacak gücümüz kalmadı." dedi.

"Dön gel burada bekliyorum"

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan İmmihan Nilifırka evladına teslim olması çağrısında bulunarak, "Mehmet yavrum dön gel. Duyuyorsan sesime ses ver. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Dayanacak gücümüz kalmadı. Dön gel burada bekliyorum." diye konuştu.

Öte yandan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri de sürüyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde gelen bir grup vatandaş, aileleri ziyaret etti.

Ziyaretçilerden Alaaddin Dinler, oturma eyleminin ardından ikna yoluyla örgütten kaçışlarını arttığını işaret ederek, "Herkes bu ailelere duacı. Buraya gelmeyen anne babalar da bunlar için dua ediyor. Oturma eylemi gelmeyen aileler içinde bir moral ve büyük bir güç. Bir çok aile bu eylemden cesaret alarak çocuklarını istiyor. " dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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