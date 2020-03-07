Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 187'nci gününe girdi.

Oturma eyleminde yer alan annelerden Hatice Levent, kızı Fadime'yi çok özlediğini söyledi.

Evladını terör örgütünden kaçmasını isteyen Levent, "Fadimem, sana kefen değil, gelinlik giydirmek istiyorum." dedi.

Çadırda 187 gündür bekleyişlerini sürdürdüklerini aktaran Levent,"Biz evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Kızım gel, senin yüzünü öpüp koklamak istiyorum. Biz burada bittik. Yeter bize yaptıkları bu kötülük. Evlatlarımızı versinler. Evlatlarımızı inlerde tutmasınlar." diye konuştu.

Anne Cennet Kabaklı da oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, "HDP ve PKK'lılardan oğlumu istiyorum." ifadesini kullandı.

Oğlunun sesini, kendisine sarılmasını, "anne" demesini çok özlediğini belirten Kabaklı, "Evladımı bana geri versinler. Eyleme katılan annelerin sayısı arttı. İnşallah herkesin evladı gelir, benim evladımı da bırakırlar. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Onların kökünü kazıyana kadar burada oturacağız. İnşallah sonları gelir." diye konuştu.

Bu arada, oturma eylemine Şırnak'tan gelen 2 aile daha katıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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