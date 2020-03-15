Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

7 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 195'inci gününde devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat Çifçi için gelen anne Necibe Çifçi, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini belirtti.


Aylardır oturma eylemi yaptığını, oğluna kavuşmak için sonuna kadar mücadele edeceğini anlatan Çifçi, "195 gündür bu mücadeleye devam ediyoruz. 165 sene de olsa buradan ayrılmayacağız. İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle biz de diğer aileler gibi çocuklarımıza kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Evladına, teslim olması çağrısında bulunan Çifçi, "Oğlum her kim yanındaysa onu da al beraberinde getir. Orada kalmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Senin kardeşini de PKK öldürdü. Seni orada kandırıyorlar. Ben annenim, her şeyi biliyorum." diye konuştu.

"Sonuna kadarda mücadelemin peşindeyim"

Bursa'dan gelen anne Türkan Mutlu da kızı Ceylan Tekin için oturma eylemi yaptığını belirterek, 6 yıldır kızından haber alamadığını söyledi.

Mutlu, zor şartlarda yetiştirdiği kızını terör örgütünün elinden aldığını dile getirerek, bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının kendilerini de umutlandırdığını kaydetti.

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrı yapan Mutlu, "Eğer kızım Ceylan beni görüyorsan veya duyuyorsan, sende vicdan varsa bir fırsatını bulursan kaç gel. 6 sene oldu, ben de bir hal kalmadı." dedi.

HDP ve PKK'ya tepki gösteren anne Mutlu, "Evladımı bana versinler. Eğer onlarda da (HDP ve PKK) vicdan varsa evladımı göndersinler. Sonuna kadar da eylemimiz devam edecek. İnşallah biz kazanacağız, evlatlarımızı alıp buradan gideceğiz. PKK'dan evladımı istiyorum. Sonuna kadar da mücadelemin peşindeyim. "şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil

Son Dakika Haberleri
19:40 Güney Asya liderlerinden Kovid-19 için iş birliği çağrısı
19:40 Devlet Arşivleri Başkanlığı Kovid-19'a karşı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı
19:40 Rusya'da yeni tip koronavirüs vakası 63'e çıktı
19:39 Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını
19:36 TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Özpamukçu'dan AYD'nin tavsiyesine destek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:46:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]