Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 318. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun için başlattığı eylemi sürdüreceğini söyledi.

Arslan, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, kararlıyız. Mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı versinler. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP tarafından kaçırıldılar, kandırıldılar." dedi.

Evlatları kaçırılan ve kandırılan diğer ailelere de çağrı yapan Arslan, "Bizi görüp duyuyorlarsa onlar da gelsin. Onlar da cesaret alıp gelsinler. 15 evlat geldi, inşallah bizimki de gelir. Biz de o anı, o mutluluğu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Şevket Bingöl de eylemleri süresince HDP'den kendilerine bir açıklama yapılmadığını anlattı.

"İster açıklama yapsınlar isterse de yapmasınlar, eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu dünya da HDP de bilsin." diyen Bingöl, şöyle devam etti:

"Çocuğumu PKK ve HDP'den almak istiyorum. Evladımı almadan da buradan kalkmayacağım. HDP, benim ve buradaki bütün ailelerin çocuklarını getirsin. Çünkü HDP sorumludur. Bir PKK'lı dağda kalmaz, görecekler, belini kıracağız. Bütün çocukları Allah'ın izniyle alacağız. Hiçbir zaman bu vatan bölünmeyecek. Kimse bölemez. Artık hiçbir aile yanmasın, biz bunu istiyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi
19:33
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:20:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]