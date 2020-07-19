Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 321. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun ise 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.

"İnşallah bütün anneler gelir"

Çadırın altında 321 gündür mücadele verdiklerini aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu hafta 3 aile daha gelip eyleme katıldı. Çok sevindik. Bütün anneleri buraya davet ediyoruz. Çocukları PKK tarafından kaçırılan bütün aileler buraya gelsin bize destek versin. Burada mücadeleye devam edersek evlatlarımıza kavuşuruz. İnşallah bütün anneler gelir. Onlarla beraber Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşuruz."

"Sizi annenize teslim eder"

Oğluna teslim olması için seslenen anne Çiftçi,

"Oğlum Roşat, anneni dinliyorsan geri dön. Gel oğlum askere, polise teslim ol. Sizi orada korkutuyorlar. Siz teslim olursanız devlet hemen sizi annenize teslim eder." diye konuştu.

-" İnşallah amacına ulaşacak"

Yedi yıl önce 21 yaşındayken dağa kaçırılan kız kardeşi Esra için Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Ali Özkan ise kardeşini almadan eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

Kardeşinin Muş Alparslan Üniversitesinde okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Özkan, 7 yıldır kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyledi.

HDP'liler aracılığıyla kardeşinin dağa kaçırıldığını dile getiren Özkan, şöyle dedi:

"Diğer anne ve babalar gibi çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğumuz için buradayız. Amacımız çocuğumuzun anne ve babasına dönmesi tek isteğimiz tek dileğimiz bu acının bir an önce son bulması. İnşallah bu güzel eylem amacına ulaşacak. Geldiğim gün 15. aile çocuğuna kavuştu. İnşallah diğer anne ve babalarda kavuşacak. Biz de kavuşacağız."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
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