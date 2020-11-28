Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

28.11.2020 15:55
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 453. gününde devam ediyor.

Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek evlat nöbetine katılan anne Cennet Kabaklı, çocuğu için başlattığı eylemi sürdürdüğünü söyledi.

"Oğlumu HDP aldı, PKK'ya verdi. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. İkisi de bir, beraber. Yeter bize bu zulmü yaşatmasınlar artık." diyen Kabaklı, teslim olup ailelerine kavuşan çocukların kendileri için de umut olduğunu belirtti.

Kabaklı, şöyle konuştu:

"Biz de inanıyoruz, inşallah benim evladımı da bırakırlar. Evlatlarımızı söke söke PKK'nın, HDP'nin elinden alacağız. Kendilerinin sonları geldi zaten. Ne yaparlarsa yapsınlar evladımı alacağım. Oğlumu almadan bu çadırdan kalkmayacağım, burayı terk etmeyeceğim, mücadelemi devam ettireceğim."

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka da Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmasına iki ay kalan oğlunun okumasına izin verilmediğini söyledi.

Evladını elinden alıp dağa kaçırdıklarını dile getiren Nilifırka, "Oğlumu HDP'den istiyorum, çocuğum HDP tarafından dağa kaçırıldı. Orada aç, susuz, perişan haldeler. Oğlumun sesine, kokusuna hasretim. Yavrum Mehmet beni görüyor ve duyuyorsan dön gel. Hepimiz senin yolunu gözlüyoruz. Senin elinden özgürlük, yaşam hakkını aldılar." dedi.

Oğluna damatlık giydirme hayali kurduğunu belirten Nilifırka, şunları kaydetti:

"Evladımın mürüvvetini görecektim, bizi perişan ettiler. Oğlum gel adalete, devlete teslim ol. Sizi korkutuyorlar. Arkadaşlarına söyle gelin, devletin şefkatli kollarına teslim olun. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. ya burada öleceğiz ya da evlatlarımızı alacağız."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti
Gazintep FK, son dakikada yediği gol sonrası Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı Gazintep FK, son dakikada yediği gol sonrası Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
15:50
Kılıçdaroğlu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: AK Parti'ye verilen her oy haramdır Kılıçdaroğlu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: AK Parti'ye verilen her oy haramdır         
15:45
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Çöp evde yaşıyorlardı! Yetişkinlerden şiddet gören beş çocuk polisi arayarak yardım istedi Çöp evde yaşıyorlardı! Yetişkinlerden şiddet gören beş çocuk polisi arayarak yardım istedi         
15:01
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı: Kilosu 15 lira Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı: Kilosu 15 lira         
14:27
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti         
14:13
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı         
13:44
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını yaptığı varlık barışı uygulanmasına ilişkin kurallar belirlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını yaptığı varlık barışı uygulanmasına ilişkin kurallar belirlendi         
11:21
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 16:10:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei