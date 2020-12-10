Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 465'inci gününde devam ediyor.

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oğlundan bugüne kadar haber alamadığını dile getiren Aksu, "Benim çocuğum hastaydı, tedavi görüyordu. Buna rağmen alıp götürdüler." ifadelerini kullandı.

Evladına seslenen Aksu, 21 çocuğun ailelerine kavuştuğunu hatırlatarak, kendisinin de güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Aksu, "Oğlum polisimize ve askerimize güvenin. 7 senedir oğlumun sesini duymadım artık dayanamıyorum." dedi.

Hakkari'den 4 yıl önce 9 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eyleme dahil olan anne Rukeyda Adıyaman, Kürtçe yaptığı konuşmada, çocuğunun terör örgütünün elinde kalmasını istemediğini belirtti.

Evladının daha 9 yaşında olduğunu kaydeden Adıyaman, "Çocuğum daha küçüktü. Ayakkabısını ben giydiriyordum, çantasını ben taşıyordum. Ben yandım, dayanamıyorum. İnsanlık bu mu? HDP çocuğumu götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP'den istiyorum." şeklinde konuştu.