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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

30.01.2022 14:51

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 881. gününde sürüyor.

Dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eyleminde yer alan anne Necibe Çifçi, eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

"Bir oğlum mezarda bir oğlum dağda. Bunu bana yapan da HDP ve PKK'dır. Bu zulmü onlar bana yaptı. Kararlığımız devam edecek. Evladımı HDP ve PKK'dan almadan buradan gitmeyeceğim. Evladımı onlardan istiyorum." ifadelerini kullanan Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kütahya'dan gelerek 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent de evladı için mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Yıllardır kızından ayrı kaldığı için çok acılar çektiğini aktaran Levent, çok özlediği evladının güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Çocuklarının yolunu gözlediklerini anlatan Levent, şöyle dedi:

"Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Evladımı bırakın. Tüm anne ve babalar olarak karda, kışta buradayız. Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin. Çocuklarımızdan ne istediniz? Kızım okuyup bana bakacaktı. Bu kadar eziyet yeter. Çocuklarımızı istiyoruz."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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