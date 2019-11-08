Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

7 saat önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, 67. güne girdi.

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine dahil oldu.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden ailelerin sayısı 56'ya yükseldi.

Bir oğlu da teröristlerce katledildi

Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi'ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı." dedi.

Bugüne kadar oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, büyük oğlu dört çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için örgüt tarafından 2017 yılında şehit edildiğini söyledi.

Anne Çiftçi, "Sami, örgüte destek olmadığı için şehit ettiler. 4 çocuk babasıydı, çocuklarının gözü önünde evden çıkarıp katlettiler. İki saat sonra cenazesine ulaştık. Bir çiftliğe götürüp elini, kolunu bağlamışlardı, çiftlikte öldürmüştüler. Önce kardeşini kaçırdılar sonra gelip abisini şehit ettiler." dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:03 Kaynak: AA
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