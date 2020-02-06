Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Hüseyin için Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu da oturma eylemine katıldı.
Baba Eşrefoğlu, oğlunun İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü ve o günden beri haber almadıklarını söyledi.
Eşrefoğlu, "Benim çocuğumu kandırarak dağa götürdükleri için buraya geldik." diye konuştu.
Anne Eşrefoğlu ise Kürtçe yaptığı açıklamada oğluna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini belirtti.