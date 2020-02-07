Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 158'inci gününe girdi.

5 yıl önce dağa kaçırılan kızı için Hakkari'den gelen anne Hamri Turan da oturma eylemine dahil oldu.


Turan, Kürtçe yaptığı açıklamada, evladına kavuşma kente umuduyla geldiğini söyledi.

Kızının lise birinci sınıf öğrencisiyken dağa kaçırıldığını ifade eden Turan, o günden bu yana kendisinden haber alamadıklarını aktardı.

Turan, kızını çok özlediğini dile getirerek, "Kızımın geri gelmesini istiyorum. Bu nedenle geldim. Kızımı HDP'den istiyorum. Buradan ayrılmayacağım kızım gelene kadar. Bu anneler gibi ben de kızım için buraya geldim." dedi.

Şehitler için saygı duruşu

Evlat nöbetini sürdüren aileler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen askerler ile Van'daki çığ felaketinde şehit olan asker, güvenlik korucusu, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile siviller için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Aileler adına açıklama yapan baba Fahrettin Akkuş, şehitlere rahmet ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Akkuş, "Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletini korusun. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin, polisimizin, askerimizin canı sağ olsun." diye konuştu.

Tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu anlatan Akkuş, çocuklarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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