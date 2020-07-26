Diyarbakır annelerinin evlat özlemi dinmiyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat özlemi dinmiyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 328. gününe girdi.

"Kızımı almadan buradan kalkmayacağım"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, kızı Şeyma'dan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

Yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu ifade eden Sancar, "Bu bayramı kızımla geçirmek istiyorum. Onun yanında olmak istiyorum." dedi.

Kızına, güvenlik güçlerine teslim olması için seslenen Sancar, şunları kaydetti:

"Gel kızım bu bayramı beraber geçirelim. 9 yıldır evlat hasreti çekiyorum, artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu bayramı kızımla geçirmek istiyorum. Her yerde bir eksikliğin var. Herkes bayram hazırlığı yapıyor. Biz 328 gündür bu çadırın altında gözyaşı döküyoruz. 328 yıl da yaşasam HDP'den ve PKK'dan kızımı almadan buradan kalkmayacağım. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımızı alıp sonra evimize gideceğiz."

"Çocuklarımızı istiyoruz"

Oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl de eylemleri süresince HDP'den kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirtti.

"Bayram geldi herkes sevenleriyle çocuklarıyla mutlu oluyor. Biz HDP'nin kapısında çocuklarımızı bekliyoruz." diyen Bingöl, şunları kaydetti:

"HDP siyasi bir parti değildir. HDP sadece PKK'nın propagandasını PKK'nın dediğini yapıyor. Eğer bizi temsil etselerdi yanımızda oturup PKK'dan çocuklarımızı isterlerdi. Bu milletvekilleri (HDP) çocuklarımızı dağa götürüp bize düşman ediyor. Çocuklarımız kendi kardeşlerine düşman oluyor. HDP ne yapıyor? Çocuklarımızı para karşılığı PKK'ya teslim ediyor. Çocuklarımızı bunlardan istiyoruz."

Diyarbakır annelerinin evlat özlemi dinmiyor

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 01:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat özlemi dinmiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı Balkondan düşen çocuk, vatandaşın dikkati sayesinde ölümden kurtuldu Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor "Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı         
14:37
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor         
13:11
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var         
09:39
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi         
07:52
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda         
07:33
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu         
23:40
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu         
23:25
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi         
23:18
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı         
22:46
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı         
21:40
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı         
20:48
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler         
20:04
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı         
19:39
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı         
18:00
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor         
15:23
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 19:45:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat özlemi dinmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei