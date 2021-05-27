Diyarbakır annelerinin eylemi bölgeye yayılıyor (1) - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi il sınırlarını aşıp Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'a yayıldı, bugüne kadar 25 aile evladına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı mücadelesi sonuç veren anne Akar, 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu.

Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği çaba, benzer acıyı yaşayan diğer aileleri de harekete geçirdi. Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler Fevziye Çetinkaya, Ayşegül Biçer ve Remziye Akkoyun'un, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemde 632 gün geride kaldı.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ve yurdun dört bir yanından gelen diğer ailelerin de eyleme katılmasıyla sayı 225'e ulaştı.

Tüm Türkiye'ye seslerini duyuran aileler, toplumun birçok kesiminden gelen destek ziyaretleri ile eylemlerini sürdürüyor.

Aileler kararlı mücadelelerinde engel tanımadı

Yaz kış, kar yağmur, bayram demeden evlat nöbetini aralıksız sürdüren aileler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde de gerekli tedbirler ile oturma eylemine devam ediyor.

25 aile evladına kavuştu

Çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması ile ailelerden 25'inin evlat hasreti sona erdi. Bu ailelerin sevinci, eylemi sürdüren diğer anne ve babalara da umut oldu.

Aileler, Diyarbakır'ın yanı sıra Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için eylem yapıyor.

Şırnak

Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Hamdiye Aslan ve Emine Üstek, 10 Eylül 2020'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenledikleri yürüyüşün ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı.

İki annenin her hafta perşembe günü gerçekleştirdiği yürüyüş ve eyleme Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri de destek veriyor.

Hakkari

Hakkari'de evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen 12 aile, 8 Ocak 2021'den bu yana HDP İl Başkanlığı önünde iki haftada bir cuma günleri eylem yapıyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, buradan HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyüp, basın açıklaması yapıyor.

Van

Van'da 26 Şubat 2021'de 5 ailenin katılımıyla başlayan eylem, her hafta perşembe günü yeni ailelerin de katılımıyla sürüyor.

Sayıları 32'ye yükselen aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelerek ellerindeki dövizlerle terör örgütü PKK ile HDP aleyhine slogan atarak HDP il binasına kadar yürüyor.

Parti binası önünde bir süre oturma eylemi yapan aileler, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

Muş

Muş'ta 7 Nisan 2021'de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 ailenin partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine zamanla katılım arttı.

Beş aile, çarşamba günleri HDP il binası önünde bir süre oturma eylemi yaparak hem terör örgütüne hem de HDP'ye tepkilerini dile getiriyor.

İzmir

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır'daki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, 7 Şubat 2020'de baypas ameliyatı olmak üzere gittiği İzmir'de de HDP il binası önünde eylemi sürdürdü.

Laçin'den sonra baba Yasür Dülge ve anne Muhbet Alemdağ da oğullarına kavuşmak için İzmir'deki eyleme dahil oldu. Aileler, İzmir'de bazı günler eylem yaptı.

Berlin

Diyarbakır annelerinin çocukları terörün pençesine düşen ailelere çağrısı, Almanya'nın başkenti Berlin'de de duyuldu.

Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, 12 Kasım 2019'dan beri haber alamadığı kızını bulmak için 29 Şubat 2020'de terör örgütüne müzahir bir derneğin önünde oturma eylemi başlattı.

Anne Maide T, daha sonra Başbakanlık binası önünde eylem yaptı.