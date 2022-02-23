Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

23.02.2022 14:41
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

Muş'tan 12 Ağustos 2020'de kente gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Adalet ile baba Abdülsamet Doğan'ın, 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğulları Ferdi Doğan, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ikna süreci uzmanlarınca yapılan çalışmalar sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, Doğan çifti, 7 yıl sonra kavuştukları oğulları Ferdi'ye sarıldı, gözyaşı döktü.

Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

Anne Doğan gözyaşları içerisinde, "Allah'a çok şükür, Allah inşallah bütün çocukları sağ salim getirir. Çok teşekkür ederim." dedi.

Baba Doğan da yetkililere teşekkür ederek, "Özellikle Cumhurbaşkanına, valiye, kaymakama ve tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Oğlumdan ayrı 7 yıl oldu. Çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Doğan ailesinin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 35'e yükseldi.

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika


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