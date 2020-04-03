Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 214. gününde sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 214. gününde sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 214. gününde sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 214. gününde sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 214'üncü gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemine katılan anne Zümrüt Salim yaptığı açıklamada, 214 gündür oturma eylemi yaptıklarını, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

6 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını belirten Salim, şöyle dedi:

"Oğlum Hamza eve dön, seni çok özledim. Seni burada bekliyorum, sen gelmeden buradan gitmeyeceğim. Gel devlete teslim ol. Eğer beni özlüyorsan gel evine dön oğlum. Çocuğumu HDP'den istiyorum, onlar oğlumu Kur'an Kursu'ndan alıp götürdüler."

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise oğlunun 11 ay önce dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun HDP Diyarbakır İl Binasından dağa kaçırıldığını, oğlunun montunu da aynı binada bulduklarını aktaran Begdaş, yeni tip koronavirüs salgını olmasına rağmen anne ve babalar olarak eylemlerini sonlandırmayacaklarını kaydetti.

Evlatlarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade eden Begdaş, şunları aktardı:

"HDP'ye söylüyorum çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler. Allah'ın izniyle bu çocukları alacağız. Biz buraya temel atmışız, çocuklarımız gelmeden kimse buradan kalkmaz. Versinler çocuklarımızı, gidelim. Bunlar Kürtlerin evlerini yıktılar. 10, 15 yaşındaki çocuklardan bir şey beklemesinler. 7 aydır kapılarındayız kimse gelip 'Siz ne istiyorsunuz?' demedi. Bunlar benim temsilcim olamaz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı, çocuklarımızı versinler."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:08 Kaynak: AA

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