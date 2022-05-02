Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bayramda da destek ziyaretleri ile sürüyor - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, beraberindeki sendika üyeleriyle evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Tekdemir, gazetecilere, bayramların sevinç, mutluluk ve hasretle kucaklaşma günleri olduğunu belirterek, bayramı evlatlarından ayrı geçiren annelerin bayramının hüzünle geçtiğini söyledi.

Annelerin bayramda da evlatlarının yolunu gözlediğini dile getiren Tekdemir, "İnşallah onların da evlatlarına kavuşacağı günler yakındır. İnanıyoruz ki anne yüreği kazanacak. Günün sonunda bu asil mücadele meyvesini verecek. Diyarbakır annelerinin bu asil mücadelesini takdir ediyor, bu mücadelelerinde onları yalnız bırakmıyoruz." dedi.

"Bu çadır, terörün arkasında veya karşısında duranların tavırlarını da belirleyen ayırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu çadırı ziyaret etmekten imtina edenlerin hesapları da elbette tutmayacaktır." diyen Tekdemir, evlatlarına kavuşana kadar ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.