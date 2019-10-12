Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor

1 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 40'ıncı gününe girdi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 40'ıncı gününe girdi.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.


Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, diğer ailelerin katılımıyla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde gün boyu bekleyişlerini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Katıldıkları tur kapsamında Zonguldak'tan Diyarbakır'a gelen bazı vatandaşlar, anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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