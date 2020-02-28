Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden oğlu Şükrü için gelen anne Saadet Kartal ile aynı ilden oğlu Ramazan için gelen anne Bedriye Topaloğlu da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Saadet Kartal, yaptığı açıklamada, oğlunun üniversite eğitimi gördüğü sırada kandırılıp dağa götürüldüğünü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Kartal, "Oğlum evli 2 çocuğu var. Oğlumu istiyorum gelsin. Çocuklar, babasını bekliyor. Seninkiler sen sağken yetim kalmasınlar. Gel oğlum." dedi.

Oğlunun hasretinden uyumadığını belirten Kartal, "Evladım gelinceye kadar buradayım, hiçbir yere ayrılmıyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsin." diye konuştu.

Kartal, oğlu Şükrü'nün evin en büyüğü olduğunu ve ailenin geçimini sağladığını dile getirdi.

Oğlu Ramazan için gelen anne Bedriye Topaloğlu da oğlunun 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Eşinin kanser, kendisinin de şeker hastası olduğunu ifade eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Evlat acısı çok zordur. Allah rızası için çocuğumu gönderin. Benim oğlumu kandırdılar, evladım o yolun yolcusu değildi. İnşaatçıydı, fakirdik, çocuklarımı pamuğa götürüyordum, bu nedenle okutamadım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Çünkü HDP'den başka kim kandırır bu çocukları? Bir tek onlar kandırıyor."

Oğlu için oturma eylemini sürdüreceğini vurgulayan Topaloğlu, "Oğlum Allah rızası için ben ölmeden gel. Gözüm açık gitmesin. Gece gündüz senin için ağlıyorum. Gözlerim görmüyor. Doktor, göz pınarlarımın kuruduğunu söylüyor. Devlet sana bir şey etmez. Devlet, babamızdır sana yardım eder." dedi.