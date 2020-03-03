Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 183'üncü gününde sürüyor.

Kocaeli'den 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetine katılan anne Fadime Aksu ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinden 4 ay önce kandırılarak dağa götürülen 20 yaşındaki oğlu Ramazan için Diyarbakır'a gelen bedensel engelli baba Cemal Ertaş da oturma eylemine dahil oldu.

Fadime Aksu, yaptığı açıklamada, oğlunun kalp hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek, ekmek almak için evden çıkan evladının geri dönmediğini söyledi.

Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Aksu, "Çocuğumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum." dedi.

Oğlu için ağıt yakarken fenalaşan Fadime Aksu'ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Baba Cemal Ertaş da oğlunun HDP'lilerce kandırıldığını savundu.

Ertaş, "Oğlum HDP'liler aracılığıyla terör örgütü PKK'ya katıldı. Oğlumu HDP'liler götürmüş. Oğlumu istiyorum. Bu halimle, bu sakatlığımla geldim." diye konuştu.

Oğluna teslim olması çağrısında da bulunan Cemal Ertaş, "Ramazan, oğlum gel. Senin gelmeni istiyorum." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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