Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

12 dakika önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 197'nci gününde sürüyor.

Hakkari'den 5 yıl önce 19 yaşında dağa kaçırılan oğlu İlhan için evlat nöbetine katılan anne Zeynep Akdoğan ve çobanlık yaparken Hakkari'den 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Savaş için anne Piruze Yiğit, oturma eylemine dahil oldu.

Piruze Yiğit, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu Savaş'tan 11 yıldır haber alamadığını, oğluna kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

HDP ile terör örgütü PKK arasında bir fark olmadığını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Oğlum için geldim. HDP bizim çocuklarımızı götürdü. HDP, PKK aynıdır. Anneleri televizyonda gördüm. Onlar gibi evladımı istemeye geldim. Aile olarak perişan olduk. Oğlum kaç gel, seni çok özledik. Oğlum, gelsin devletimize teslim olsun."

Oğlu İlhan için oturma eylemine katılan anne Zeynep Akdoğan da Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun HDP aracılığıyla kaçırıldığını ifade etti.

Oğlundan 5 yıldır haber alamadığını kaydeden Akdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oğlum İlhan gel, devletimize teslim ol. Hepimiz seni çok özledik. Oğlum için sonuna kadar oturma eylemini sürdüreceğim. Birçok çocuk geldi. Oğlumun da gelmesini istiyorum. Oğlum üniversiteye hazırlanıyordu. Oğlum öğrenciydi. Kandırıp, zorla kaçırdılar. Oğlumun hayalleri yarım kaldı. Ondan hiçbir haber alamadım. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Oğlum için oturmaya devam edeceğim."

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:17 Kaynak: AA
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